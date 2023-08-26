Погиб известный украинский пилот-истребитель Джус 26 августа, 14:20 Погиб украинский пилот с позывным Джус (Фото:Скриншот из видео)

В СМИ и соцсетях появилась информация о гибели известного украинского пилота-истребителя с позывным Джус. Новинарня пишет, что он погиб вместе с другим пилотом в результате столкновения украинских МиГ-29 в Житомирской области.

Как пишет издание, трагедия произошла в пятницу, 25 августа.

О гибели известного пилота в результате инцидента сообщают также друзья на его фейсбук-странице Callsign Juice. В частности об этом пишет советник партии Демократична сокира по вопросам науки Павел Поцелуев.

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«Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо», — написал Поцелуев.

Мелания Подоляк, которую СМИ называют девушкой Джуса, также косвенно подтвердила гибель пилота. Она опубликовала шеврон Джуса с подписью «Навсегда».

Новинарня пишет, что Джус погиб вместе с другим пилотом в результате столкновения украинских МиГ-29 на Житомирщине.

Сообщение об этом вчера опубликовал в частности анонимный телеграм-канал Труха, но вскоре удалил.

Пока официально информацию об этом военные или власти не подтверждали. Но Новинярна пишет, что получила неофициальное подтверждение по факту катастрофы. Самолеты столкнулись после полудня 25 августа, накануне Дня авиации Украины.

По информации издания, ГБР уже проводит расследование по этому поводу, а Воздушные силы позже опубликуют заявление.

Джус неоднократно давал большие интервью украинским и западным СМИ, но при этом не показывал лицо полностью и не называл свое имя. Он активно адвокатировал предоставление Украине современных западных истребителей.

