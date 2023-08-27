Минка, Проказин, Джус. Военные простились с пилотами, погибшими в авиакатастрофе в Житомирской области — видео 27 августа, 07:40 Украинские военные под игру на пианино почтили память трех погибших пилотов (Фото:Скриншот видео/Соцсети/Telegram)

Побратимы трех пилотов, погибших 25 августа в результате столкновения двух самолетов L-39 в Житомирской области, символически почтили их память.

Видео появились в соцсетях.

На них мужчина играет на пианино, на котором написаны позывные трех погибших летчиков — Минка, Проказин и Juice. Позади него в шеренге стоят военные. Когда музыкант завершил, инструмент облили жидкостью и подожгли.

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По одной из версий, такая традиция появилась во время Второй мировой войны. Когда один из пилотов Королевских воздушных сил Великобритании, известный своей игрой на фортепиано, погиб в бою, члены эскадрильи почтили его память и сожгли пианино.

В субботу, 26 августа, в соцсетях и СМИ сообщили о гибели пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Позже командование Воздушных Сил ВСУ официально подтвердило смерть его и еще двух летчиков, которая произошла накануне в Житомирской области в результате столкновения учебно-боевых самолетов L-39.

Госбюро расследований начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Андрей Пильщиков летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации. Участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Джуса называют одним из двигателей предоставления Украине западных истребителей F-16. Он ездил в США и призывал предоставить самолеты в многочисленных интервью западным СМИ.

Летом 2023 года США разрешили другим странам передавать Украине истребители F-16. 20 августа Нидерланды и Дания объявили о поставках для нужд Воздушных сил ВСУ 42 и 19 этих самолетов соответственно. 24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые, как ожидается, поступят в Украину до конца года. Учения украинских пилотов уже стартовали.