«Победить РФ можно с холодным умом». Эксклюзивное интервью NV с пилотом истребителя МиГ-29 с позывным Джус — о «воздушном» 2022-м 31 декабря, 13:46 Эксклюзив NV Пилот истребителя МиГ-29 с позывным Джус (Фото:Скриншот из видео Генштаба ВСУ)

Россияне используют олдскульные подходы к планированию боевых действий, из-за чего уже потеряли большое количество и техники, и людей в войне против Украины, рассказывает пилот истребителя МиГ-29 с позывным Джус.

Агрессору, по его мнению, сейчас удобно использовать «вагнеровцев», ведь Министерство обороны РФ ответственность за них не несет, впрочем, и они постепенно пополняют ряды на кладбищах.

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В конце 2022 года в интервью RADIO NV Джус проанализировал, как обожглись россияне в Украине и чего не хватает украинским воздушным силам для победы.

— Издание The New York Times анализировало, что происходило в первые месяцы полномасштабной войны. Эксперты говорили, что россияне не смогли уничтожить нашу противовоздушную систему, но вели себя так, будто бы уничтожили. Действительно ли это так?

— В известной степени это правильное утверждение, поскольку любая современная операция подобного толка должна начинаться с прорыва и угнетения противовоздушной обороны, в том числе и авиации, всех составляющих противовоздушной обороны. Далее — установление преимущества в воздухе своими средствами ПВО и истребителями, полный контроль воздушного пространства. Тогда, конечно, оперировать уже проще.

Они потренировались в Сирии в этом аспекте, но условия ведения боевых действий здесь совсем другие. Они не были к этому достаточно подготовлены. Недостаточно грамотно все это спланировали и просто не ожидали такого сопротивления на всех уровнях, на всех эшелонах нашей обороны — как наземной, так и воздушной.

Их встретили и расчеты ПЗРК, расчеты каких-то просто пушек, пулеметов, и наши С-300, наши Буки и даже наши истребители, чего они тем более не ожидали после первых ударов по аэродромам. Они думали, что у нас от авиации ничего не осталось. К счастью, они очень ошибались.

Такая переоценка своих возможностей и недооценка наших возможностей при планировании этого первоначального вторжения как раз и сработала. В частности, из-за их довольно олдскульных подходов к планированию боевых действий вообще — как непосредственно воздушных операций, так и объединенных операций. Это то, к чему мы сейчас приходим, — согласно западным концепциям, это все должно работать вместе.

Есть какие-то отдельные вылеты, отдельные операции сугубо воздушные, есть сугубо наземные, но в целом это должно быть с одним замыслом. Где-то отдельно работать, где-то вместе. И этого правильного соотношения у них не оказалось.

Они поперли массой, поперли количеством и поперли одновременно всеми родами авиации, наземными войсками, ракетами. У них это получилось неграмотно, бестолково. Они потеряли кучу ресурсов в первые дни — кучу техники, кучу высококвалифицированного персонала. И очень сильно обожглись.

Но в то же время, к сожалению, у них очень много ресурсов, которые до сих пор сохранились. И они выучили определенные уроки. К сожалению, их авиация, в целом, вся воздушная составляющая сейчас является все еще большой угрозой для Вооруженных сил Украины, для сил обороны.

— Они научились на своих ошибках, теперь не вступают в поединок, если не уверены, что действительно преимущество на их стороне?

— В общем, это довольно разумно. В большинстве своем, конечно, они стараются не лезть на рожон лишний раз, не входить в зону нашего действия ПВО. Для них нет смысла с нами пересекаться, потому что сейчас нет прямого противостояния между истребителями, поскольку мы с обеих сторон ограничены зонами ПВО: что нам нет смысла влезать в их ПВО, что им в нашу.

Но, к сожалению, из-за технологического преимущества они могут пытаться нас доставать своими дальнобойными ракетами. К сожалению, у них есть такая опция, у нас ее нет. То есть даже через эти две стены ПВО они все равно пытаются иногда нас простреливать через нее. Это не достаточно эффективно, поскольку эти случаи…

— Это ракеты R-37M, правильно я понимаю?

— Да, Р-37М. Это новейшая на их вооружении ракета воздух-воздух, она считается у них вундерваффе. В определенной степени она ею является, действительно очень опасна, и ее применение на максимальной дальности против маневренных целей не достаточно эффективно. При правильном противодействии можно спокойно спастись от нее и потратить кучу их денег прямо в никуда — она где-то прямо в поле упадет.

К сожалению, это сдерживающий фактор, но, к счастью, не является каким-то критически опасным, который прямо не дает нам шансов выжить. Есть определенный баланс технологий и тактик, методик того, что мы используем. Нам приходится адаптироваться, выкручиваться из этих ситуаций, и, конечно, имея гораздо лучшую технику, мы могли бы намного лучше им противостоять.

Относительно ПВО. Они пытаются не влезать на нашу территорию, стараются не влезать в зону ПВО, пока у них идут, скажем, плановые, размеренные боевые действия, когда нет кипиша, хаоса.

Очень интенсивные бои, например, были на харьковском направлении. Мы их там действительно очень-очень пощемили. Они, как и в начале войны, начали бросать все ресурсы. Их драгоценные истребители начали летать на передке, используя неуправляемое вооружение. Это, конечно, очень опасно, потому что они с очень небольших расстояний применяются. Конечно, наши ребята там «наклепали» предостаточно этих самолетов, вертолетов и всего этого, поскольку, опять же, это применение было недостаточно грамотным, не хладнокровным. Не то что не хладнокровным, а не с холодным умом. Просто кипиш: «Нам надо отправить туда все, иначе мы там все проигрываем». В результате проиграли и кучу народа, и кучу дорогостоящей техники потеряли.

— Есть еще отдельный род войск, если его можно так назвать, так называемые «вагнеровцы». У них есть даже самолеты. Это что-то новое, пожалуй, в истории российской армии и вообще Минобороны, хотя они вроде бы не подчиняются им. Что являют собой в небе эти «вагнеровцы»?

— Известно об их применении в виде подразделений бомбардировочной авиации (это СУ-24М), штурмовой (СУ-25) и вертолетов (МИ-8, возможно, Ми-24). Про новые вертолеты, если честно, не слышал, чтобы им давали — их там уже не так много осталось, чтобы кому-то давать.

Для них это очень удобно. Это очень удобный инструмент, поскольку ответственность государства за жизнь этих людей намного меньше, применять это все можно гораздо гибче.

Например, при любом повреждении населенных пунктов, при любых жертвах среди мирного населения, Министерство обороны говорит: «Это не мы, мы ничего не знаем». Поэтому это очень удобно для них, и они нашли такой интересный для них инструмент. Тем более, что мобилизационный потенциал у них в авиации достаточно велик. В 1990-е годы, как и у нас, у них тоже очень много народа сокращалось. И в начале 2000-х. То есть этих отставников у них предостаточно. И вот такие дедушки по 60 лет призываются и зарабатывают себе копеечку таким кровавым методом.

Для них это очень удобно, для нас это, к сожалению, проблема. Но надо понимать, что это не является высокотехнологичным противостоянием. Это те же самолеты с неуправляемым вооружением, те же старые олдскульные подходы, грубо говоря, с опытом Афганистана, Чечни, к чему мы уже привыкли. Поэтому неудивительно, что эти «вагнеровцы» тоже постепенно пополняют их ряды на кладбищах. В частности, и их Су-24 недавно сбили, подтвердили, что именно [группы] Вагнера. И МИ-8 был их, другие были примеры.

— А эти дедушки на самолетах бомбят что? Города на востоке, наши позиции? Где они трудятся?

— Их применяют на самых опасных, самых грубых направлениях, где их не жалко, как штатных молодых летчиков. Ответственность за них у военного руководства минимальна, поэтому их можно бросать прямо на убой и давать какие-то наиболее нересурсные старые самолеты в последний путь. Мы это называем по западному — one way ticket, миссия в одну сторону.

— Следите ли вы за реакциями россиян на действия нашей авиации в их Z-каналах? Недавно Генштаб сообщал, что в Запорожской области возле временно оккупированной Новобелозерки было уничтожено 100 оккупантов с помощью авиации. Спрашиваю, потому что авиации «нет», Конашенков сказал, что все уничтожено. Что об этом пишут эти «ватники»?

— До них постепенно начинает доходить, что немного все не так, а иногда и не немного, а иногда совсем все не так. И их тоже начинает бомбить.

Мы не говорим о чисто каких-то идеологических каналах, где совсем «попаянные» люди сидят. Если брать узкопрофильные, где более-менее видно, что аудитория плюс-минус в теме, то их, конечно, начинает бомбить. Потому что начинает открываться та или иная информация о том, что какое-то украинское авиационное подразделение засветилось, кто-то нанес какой-то удар, где-то HARM запустили, уничтожили какую-то их 400-ку, Панцирь или еще что-то. И в результате у них начинает очень хорошо припекать.

Они начинают понимать, что им лгут, начинают озвучивать претензии своему военному руководству. Довольно смешно за этим всем наблюдать. В то же время ни в коем случае нельзя расслабляться, поскольку так или иначе враг тоже принимает определенные меры, в частности, по той же авиационной технике. У них есть способность не только ее поддерживать, ремонтировать, но и производить новую.

Сейчас, к концу года, их объединенной авиастроительной корпорацией была озвучена статистика, сколько было сдано самолетов за этот период — несколько партий СУ-35, кажется, одна партия СУ-34, СУ-30 и учебно-тренировочные Як-130. К сожалению, все же у врага есть возможности пополнять свои [запасы]. Поэтому нужно сохранять холодный разум. Все это очень сложно и на каком-то энтузиазме, патриотизме, к сожалению, не вывезется. Все равно это противостояние и количеству, и качеству одновременно, в комплексе.

— Вы уже упомянули противорадиолокационные ракеты HARM, которые еще называют убийцами радаров. Как изменилась ситуация, когда они появились у нас на вооружении?

— Конечно, очень позитивно изменилась ситуация, поскольку стало гораздо спокойнее летать поближе. Они теперь понимают, что любые МиГ-29 или Сушка в воздухе потенциально могут быть носителями этой ракеты. Соответственно, включать все комплексы сразу означает самоубийство — можно сразу получить ракету.

Конечно, это расширило возможности ударной авиации — как бомбардировочной, так и штурмовой.

Но все равно это все сложно, поскольку надо понимать, что это подавляет только одну составляющую, один слой обороны. При этом на передке те же ПЗРК или пушечные комплексы никуда не делись. К сожалению, HARM не будет уничтожать одиноко стоящего москаля из ПЗРК.

И то же с их истребителями. Эту проблему HARM тоже не убирает, не решает. Потому это один из ключиков. Но, как в том шоу когда-то, нужно собрать достаточно много этих ключиков, чтобы действительно открыть полностью воздушное пространство и делать там все, что нам нужно. Поэтому мы работаем над тем, чтобы все же наши союзники предоставляли нам больше средств именно для авиации. И очень надеемся на новые западные истребители как на такой огромный ключик.

— На Энгельс-2 в очередной раз что-то взрывалось, что-то туда прилетало. Так ли это? Как вы оцениваете подобные драматические случаи на важном российском аэродроме?

— Это они просто курят в неустановленных местах, это нарушение техники безопасности. Это довольно классические явления для российской армии. Конечно, такие явления нам очень на руку. Но на события, происходящие на передке, непосредственно на фронте, это не имеет непосредственного влияния. Мы должны решать эти тактические задачи и иметь для этого соответствующие инструменты. Только благодаря подобным ситуациям в этой войне не победить.

Можно ожидать, что враг станет злее после этого, в том числе и на поле боя. Поэтому нам параллельно нужно иметь ответ и здесь, и продолжать, продолжать, продолжать все эти операции по освобождению наших территорий, поскольку только хлопки не помогут.

Это, конечно, очень эффективно, это снижает их потенциал по выбиванию нашей инфраструктуры — не только гражданской, но и военной инфраструктуры. Надо понимать, что (и к сожалению, и к счастью) не все ракеты летят только по гражданской инфраструктуре — что-то и по военной летит. И любое понижение их дальнобойного ударного потенциала нам на руку. Но не этим единым.

— Для меня стало неожиданностью, что и наша авиация участвует в том, чтобы охотиться за иранскими дронами. Как это происходит?

— История почти такая же, как и с перехватом крылатых ракет. Это очень сложная цель для всех — и для обнаруживающих их радиотехнических войск, и для перехватывающих их зенитно-ракетных войск, и для авиации, которая им помогает на тех участках, где это не могут сделать наземные средства. К сожалению, наша эффективность ограничена технологиями, поскольку 40 лет назад, когда был принят на вооружение наш самолет, подобных угроз не было и он не рассчитывался под такие цели.

Поэтому просто технологически наш бортовой радар и наши ракеты не рассчитаны на такие угрозы, такие вызовы. Приходится выжимать из техники максимум. Иногда это выходит, а иногда и нет. Все зависит от ситуации, от погодных условий, от того день или ночь.

К сожалению, суммарно для авиации статистика не является очень прямо победной, общая статистика для всей обороны положительная.

— Ваш собрат с позывным Karaya сбил пять беспилотников. Но сбивать их можно только на очень близком расстоянии. Именно поэтому была неприятная история, что тот же Karaya должен был катапультироваться. Почему именно только с близкого расстояния можно сбить этот Шахед?

— Это вызвано именно нашей технологической несостоятельностью делать это эффективнее на больших расстояниях и с большей вероятностью.

Во-первых, МиГ-29 гораздо быстрее, чем этот Шахед. И на малых скоростях цели возможности нашего радара снижаются. Он не был создан для такого типа целей и таких скоростей целей, поэтому ему очень трудно это все обнаружить.

Еще сложнее — идентифицировать, что это именно цель. Когда ты видишь вражеский бомбардировщик, который несется примерно на такой же скорости как и ты, и он один в воздушном пространстве, он контрастирует и все понимают, что это именно он, потому что ничего больше подобного вокруг нет. А когда такая маленькая штуковина летит 100 метров над землей, где куча своих радиоконтрастных помех (крыши домов, машины, трейлеры), ты должен полностью быть уверенным, что это именно оно. И это тоже занимает время — и для твоего радара это проблема, и для твоей коммуникации с твоими наземными помощниками. Они должны подтвердить, что именно это цель, если они видят ее. А если они ее не видят, а видишь только ты, это исключительно твое решение.

Конечно, это тоже занимает время, поскольку ты должен проконтролировать, что под тобой на земле не будет никаких населенных пунктов, потому что ты можешь промахнуться и шлепнуть куда-то по какому-то жилому дому, например. Это все занимает время, а ты летишь в несколько раз быстрее. И так цель оказывается на очень небольшом расстоянии, а еще и все эти действия накладывают тот фактор, что в результате у тебя остается буквально несколько километров на то, чтобы осуществить пуск ракеты и уничтожить цель.

У меня таких ситуаций было очень много, когда весь этот процесс обрывался на каком-то из этапов. К сожалению, так получается, что в большинстве своем работал в густонаселенных районах, то часто приходилось прекращать процесс из-за того, что просто подо мной люди. К сожалению, не достаточно безопасно выполнять там уничтожение цели.

У Вадима все факторы сошлись, но для ракеты было слишком близко и, к сожалению, взрыв стал причиной поражения его самолета. Такое случается и не только у нас. Если интересоваться историей авиации, к сожалению такие случаи бывают. Поэтому все сложилось, можно сказать, неплохо: летчик жив, он в строю, здоров, потому слава Богу, что так.

— О новейших образцах авиации. Я знаю, что вы в июле посещали Вашингтон и Пентагон. Когда вы говорили о том, что мы нуждаемся в самолетах, выступали как адвокат того, чтобы Украина наконец получила новейшую авиацию, как там реагировали? Что вы увидели с кем говорили?

— У нас был ряд встреч, в первую очередь, с чиновниками из Пентагона, с законодателями из Сената, Конгресса, с их независимыми экспертами, а также с топовыми американскими СМИ. Мы рассказывали о текущей ситуации в Украине, причем не только об авиации, а в целом обо всех аспектах, поскольку у нас месседж был намного шире, чем только авиация.

Мы также общались с представителями других родов войск, чтобы об их потребностях поговорить, поскольку, допустим, у пехотинцев, танкистов, артиллеристов не было возможности отправить людей, они все на поле боя. У нас, слава Богу, ситуация немного проще в этом плане, у нас была такая возможность.

Прежде всего, мы рассказывали о ПВО, поскольку понимаем, что получить его гораздо проще и быстрее. Так и вышло. В сущности, наши месседжи не то, что реализовались, в определенной степени даже превзошли наши ожидания. Например, Patriot — это более чем.

Мы в первую очередь акцентировали внимание на NASAMS, Avenger, на C-RAM. C-RAM — это, к сожалению, пока не открытая опция для нас, но есть другие вещи, которые тоже дополняют всю эту систему. Можно считать, что пункт по ПВО очень хорошо себя реализовал.

Относительно авиации. Все понимают, что это гораздо сложнее, гораздо больше факторов, влияющих на это.

В общем, все с пониманием относились к нашим рассказам, к нашим потребностям. Многие представители Конгресса и Сената — это бывшие военные, которые понимают общие тенденции боевых действий и со своей профессиональной точки зрения следят за событиями в Украине. Они отлично понимают потребность именно в авиации как глобальном инструменте.

Как минимум, человек шесть из законодателей были бывшими летчиками, в том числе и истребителями. Поэтому вообще не было никаких вопросов: они всеми руками поддерживали нас и прекрасно понимали наши проблемы.

У нас был достаточно подробный профессиональный диалог. Они спрашивали не о том, что вам вообще нужно, а о каких-то конкретных тактических деталях: «Как россияне действуют? Нам нужно это осознать, чтобы подробнее и компетентнее объяснить своим коллегам». Поэтому одной из наших задач было найти адвокатов наших потребностей среди них же — людей, глубоко уверенных в этих потребностях, в этих месседжах, которые действительно компетентны в том, чтобы им верили свои же. Я считаю, что это нам тоже удалось.

И Пентагону было интересно послушать это с тактического уровня, поскольку все представители нашей делегации — это не топ-боссы, которые дают очень общую картинку. Мы рассказывали свои жизненные примеры — на основе своего опыта, на основе опыта наших коллег, друзей на других аэродромах, из других родов войск. Потому это было очень полезно для них.

Я надеюсь, что это даст эффект как можно скорее. Это процесс длительный и он 100% начат. Насколько это будет быстро, сложно сказать, но, по крайней мере, он начат с обеих сторон. И нашей стороной озвучено, что это действительно то, что нам нужно. И у них есть понимание, что над этим вопросом нужно работать.

— Как вы сохраняете холодную голову, учитывая, что это тяжело — мы эмоциональные люди и имеем дело с очень опасным и жестоким врагом?

— Мы понимаем ценность человеческой жизни. Это один из самых больших приоритетов нашей армии, наших сил обороны. Когда мы говорим о холодной голове, это прежде всего касается непосредственно летчика, который в кабине.

Это больше касается того, кто планирует эти операции, кто принимает решение по применению авиации в том или ином направлении. Эта гуманность и понимание того, что это наши ребята и нельзя ими просто так рисковать, это в первую очередь дает этот результат. И понимание того, что мы боремся за свое — за какие-то свои идеалы, ценности, а не просто за чьи-то политические амбиции.

Их генералам, сидящим в верхних штабах абсолютно все равно на эти человеческие жизни, они грубо их применяют для реализации своих амбиций. У нас сейчас все — от солдата до генерала — заинтересованы в том, чтобы отвоевать свое и отвоевать мир здесь. Солдат не сделает это без генерала, а генерал не сделает без солдата.

Каждый должен ценить друг друга и просто так отправлять на убой никого, конечно же, нельзя.

Кроме того, мы должны понимать, что нас меньше, нашей техники меньше, у нас таких бесконечных запасов… На самом деле, и в России они не бесконечны, но у нас они очень ограничены. Нам нужно беречь этот цвет нации, беречь эту материальную часть — самолеты, вертолеты. Как бы они ни были стары, несовершенны, но пока у нас других нет, а мы прекрасно понимаем, что эта война быстро не закончится, это уже очевидно. Нам нужно их беречь, нужно выжимать из них максимум пользы, а не просто разменивать на какую-то локальную победушку, о которой напишут СМИ, а через месяц у нас ничего не будет.

Поэтому исключительно с холодным умом можно победить в этой войне.