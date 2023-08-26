Воздушные силы ВСУ подтвердили гибель пилота Джуса 26 августа, 16:08 Место авиакатастрофы в Житомирской области, которая произошла в пятницу, 25 августа (Фото:Суспільне Новини)

В субботу, 26 августа, Воздушные силы ВСУ сообщили, что пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус погиб в результате авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ в Telegram.

В Воздушных Силах сообщают, что в пятницу, 25 августа 2023 года, на Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

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В ВС ВСУ добавили, что все трое пилотов погибли. Среди погибших — известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус.

В Воздушных силах выразили соболезнования родственникам погибших и добавили, что сейчас проводится расследование.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области, которая произошла в пятницу, 25 августа, проводится расследование.

По данным следствия, на Житомирщине во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39. В результате трагедии погибли три пилота Воздушных Сил ВСУ.

В Офисе генпрокурора добавили, что причины катастрофы устанавливаются. На месте катастрофы проводятся первоочередные следственные действия: осуществляется осмотр места происшествия и допрашиваются свидетели. Также назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.

