«Это минимальный срок». Украина получит истребители F-16 через 6−7 месяцев — Резников 22 августа, 13:13 F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Украина сможет получить истребители F-16, о предоставлении которых ранее объявили Дания и Нидерланды, не ранее чем через 6−7 месяцев.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает телеканал Мы — Украина.

«Объективно без завышенных ожиданий… я думаю, что 6−7 месяцев — это минимальный срок, который надо сознательно оценивать, а если он немножко будет больше не разочаровываться», — отметил он.

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Он объяснил такие сроки тем, что самолет — это «просто платформа», а Украине «нужно говорить» об оружии, ракетах, снарядах и бомбах, которые будут применять на истребителях.

Резников отметил, что для того, чтобы обслуживать истребители и они могли выполнять боевые задачи нужно подготовить не только пилотов, но и инженеров, техников и людей, которые планируют операции.

«Это серьезный комплекс задач и это несколько сотен людей мы должны научить для первых птичек в украинском небе…», — подчеркнул он.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько времени займет обучение соответствующего персонала.

«Но я верю в одно: наши люди настолько талантливы, что Patriot они вместо 10 месяцев одолели за 10 недель, артиллерию 155-ю вместо 3 месяцев за 3 недели. Поэтому я убежден, что украинские F-16 и будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории», — сказал он.

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США также готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.