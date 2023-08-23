Украина таки получит F-16. Но когда и сколько? 23 августа, 19:27 NV Премиум

Когда же они наконец будут летать в Украине

Количество истребителей, которые нам обещали, это то, что называется «трудности перевода». Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды готовы предоставить 42 F-16, которые будут сниматься с вооружения в Вооруженных силах Нидерландов. Это не означает, что мы получим 42 истребителя. Это означает, что в Нидерландах 42 истребителя, которые они теоретически могут нам передать. Но все ли они в рабочем состоянии, и сколько из них будет передаваться, и когда? Это еще вопрос времени. Условно говоря, какая-то часть этих истребителей, они пойдут на так называемые «доноры» и будут использоваться на запчасти.

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Это не означает, что мы получим 42. Это значит, что 42 — это то количество, которое голландцы готовы рассмотреть о передаче нам. Чтобы мы как всегда не путались в цифрах. Вот у нас была похожая история с Leopard. Я помню, что насчитали чуть ли их не 200, а у нас их всего два батальона. Это первое. Второе. Сроки поставки еще практически не обсуждались. Почему? Потому что сроки поставки истребителей зависят от трех обстоятельств.