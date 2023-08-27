Джус, Минка, Проказин. Стали известны имена всех пилотов, погибших в авиакатастрофе в Житомирской области 27 августа, 11:00 Пилоты Вячеслав Минка, Андрей Пильщиков и Сергей Проказин погибли в результате авиакатастрофы в Житомирской области (Фото:Бригада тактической авиации города Васильков)

Бригада тактической авиации Василькова сообщила имена еще двух пилотов, погибших в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области. Кроме Андрея Пильщикова с позывным Джус, погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Все трое были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

«Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был привлечен к выполнению воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении Бригады тактической авиации города Васильков в Facebook.

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Там также рассказали о каждом из погибших летчиков:

Майор Вячеслав Минка ( жил на Киевщине). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

жил на Киевщине). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу. Майор Сергей Проказин ( проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях. Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной JUICE. Восемь лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

26 августа в СМИ и соцсетях появилась информация, что среди погибших — известный украинский пилот-истребитель с позывным Джус (Андрей Пильщиков). Имена других двух пилотов не назывались.



Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

