«Он защитил нас». Украинский пилот Джус был одним из ключевых людей в команде, которая работала над поставками F-16 Украи — Берлинская 26 августа, 21:03 Андрей Пильщиков (Фото:_juicefighter_/Twitter)

Военная и общественная активистка Мария Берлинская заявила, что известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус был одним из ключевых людей в команде, которая занималась поставками F-16 для Украины.

«Я пишу это просто чтобы зафиксировать, чтобы вы знали — над F-16 для Украины работает команда людей. Пока их имена/задачи/роли нельзя разглашать по понятным причинам. Но сейчас уже можно сказать — Андрей был одним из ключевых людей в команде. Исключительная техническая экспертиза, глубокое понимание темы, свободный английский», — заявила она.

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Она также подчеркнула, что именно от него сенаторы и конгрессмены впервые услышали о необходимости самолетов для Украины.

«Просто запомните, кто это сделал. Наш украинский офицер, боевой пилот. Он защитил всех нас с честью и удалился в свое любимое небо. Его имя Андрей, позывной Джус», — подытожила она.

В субботу, 26 августа, в соцсетях и СМИ сообщили о гибели пилота 40-й тактической истребительной бригады с позывным Джус.

Позже командование Воздушных Сил ВСУ официально подтвердило смерть военнослужащего в Житомирской области в результате столкновения учебно-учебных самолетов Л-39.