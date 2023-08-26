«Надо добираться до правды». Причин авиакатастрофы на Житомирщине, в которой погиб Джус, может быть несколько — генерал-лейтенант в отставке 26 августа, 21:09 NV Премиум Место катастрофы (Фото:Суспільне Житомир)

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV сообщил, что может быть несколько причин авиакатастрофы на Житомирщине, в которой погибли три украинских пилота, в том числе и Андрей Пильщиков с позывным Джус.

«[Причин] может быть несколько. Но в условиях, когда у нас ведется война, когда у нас каждый пилот на вес золота, я не хотел бы делать предположения, потому что это очень ответственно. Надо выяснить всю правду, и чтобы эта правда помогла нам в будущем не допускать таких событий», — отметил Романенко.

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Он убежден, что правоохранители будут расследовать инцидент:

«Вопрос в том, насколько это можно раскрывать публично. Но занимается [расследованием] структура не военная, не Министерства обороны, Вооруженных сил, а Государственное бюро расследований. Поэтому, возможно, здесь будут новые подходы относительно того, что надо добираться до правды. Несмотря на то, что условия войны, она нужна, чтобы не допустить повторов».

26 августа Воздушные силы ВСУ подтвердили, что пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус погиб.

Там отмечают, что 25 августа 2023 года на Житомирщине во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов Л-39. Все трое летчиков погибли.

В Офисе генпрокурора сообщили, что проводится расследование.