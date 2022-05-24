Появилось новое аудио, как оккупанты с крейсера Москва предлагали защитникам Змеиного сдаться 24 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

В Сети появилась аудиозапись, на которой экипаж еще не затопленного крейсера Москва предлагает защитникам острова Змеиный сдаться.

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Запись опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

«Впервые публикуются призывы с тогда еще целого крейсера Москва, которые услышали пограничники острова Змеиный, перед тем как ответить легендарной фразой о „русском корабле“. Россияне предлагают сдаться, получить квартиры, хорошую зарплату и пенсию. Ответ отчаянного пограничника оккупантам теперь знает весь мир», — написал он.

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Оккупанты предлагали украинским военнослужащим не участвовать в «братоубийственной войне в интересах заокеанских хозяев», получить квартиры, «хорошую» зарплату и пенсию в РФ.

«Для этого достаточно лишь сообщить на 16 канале о своем согласии, поднять белый флаг — и действовать в соответствии с последующими нашими указаниями», — говорит оккупант на записи.

Оккупанты также потребовали от украинцев «разрядить оружие» и «прекратить связь со своим командованием».

После этого агрессоры услышали ответ украинских пограничников, который стал известным на весь мир.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



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