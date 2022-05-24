Матерям срочников с крейсера Москва предлагают признать сыновей «умершими в результате катастрофы» 24 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ старается признать моряков с крейсера «Москва» погибшими по случайности (Фото:REUTERS/Stringer)

Две матери пропавших без вести матросов с затопленного крейсера Москва рассказали, что им предлагали добровольно признать сыновей «умершими в результате катастрофы».



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Как сообщает Новая газета. Европа, с момента затопления крейсера прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали об около 40 погибших.

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Количество раненых и эвакуированных остается неизвестным.

Российский военкомат в аннексированном Россией Крыму сообщил матери одного из матросов, что ее сын числится в списке без вести пропавших.

«Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на крейсере Москва 13 апреля 2022 года», — говорилось в письме ведомства.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны России при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой «специальной операции».

«Мне сказали, что в списках без вести пропавших, раненых или погибших мой сын не числится. Спросила, что это значит. Мне ответили: «Значит, он в строю». Прихожу на беседу, мне говорят это вступительное слово про героев, боевые действия и т. д. — главное, чтобы мы сами признали детей погибшими. Объясните, говорю, почему у Минобороны РФ мой сын не числится ни в одном списке вообще? И сообщают, что он в строю. Он (командир — ред.) так удивился и сказал, что уточнит, почему они так говорят. Спрашиваю, есть ли вероятность, что где-то был плот, лодки, что их отнесло и они могли попасть на другую территорию? Он на меня посмотрел, еле смех сдержал, и сказал: «Нет, нет, такого быть не может», — рассказывает женщина.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле могло быть снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.

О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Издание Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

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