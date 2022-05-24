Россия забрала из затонувшего крейсера Москва тела погибших и секретное оборудование — украинская разведка 24 мая, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские военные забрали из затонувшего крейсера Москва тела погибших моряков и секретную документацию, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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В комментарии Крым.Реалии он также подтвердил информацию минобороны РФ о том, что крейсер Москва затонул, когда его буксировали в оккупированный Севастополь.

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Представитель ГУР также утверждает, что спецоперация России по спасению крейсера длилась не менее двух недель.

«Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела (погибших на крейсере Москва — ред.), снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера — доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны», — сообщил Скибицкий.

Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на затонувшем крейсере Москва.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле могло быть снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.

О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Издание Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

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