Украинский дронщик заявил, что россияне улучшили свою тактику в Покровске по сравнению с боями предыдущих лет

Пилот батальона ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник в интервью Radio NV рассказал, что по сравнению с боями в прошлые годы российские оккупанты улучшили свою тактику в Покровске.

В эфире Radio NV Соник заявил, что российские оккупанты стали намного умнее и сообразительнее и «сообразительнее» применяют «пехотное мясо».

«Если вы помните 2022, 2023, 2024 годы, когда они бешено бросали кучу техники и кучу пехотных подразделений просто на смерть для того, чтобы захватить какой-то опорный пункт, или какую-то высоту, или какой-то поселок, то сейчас они начали действовать гораздо грамотнее. К сожалению, в Покровске они так же сейчас оттачивают эти свои навыки нового владения военной тактикой», — заявил украинский военный.

Он отметил, что Силы обороны «уже начинают приспосабливаться» к новой тактике россиян.

«Хотя мы привыкли, что враг приспосабливается к нам, сейчас, к сожалению, мы вынуждены приспосабливаться к его тактикам и находить какое-то противодействие для них», — сказал Соник.

Украинский дронщик рассказал, что оккупанты сейчас могут ждать украинских бойцов на логистических путях, из-за чего приходится тратить время и ресурсы на зачистку этих путей.

«Вы должны понимать, что они стали намного умнее. Если раньше они слепо убивали, хотели убить нашего военнослужащего, то сейчас они разрушают наши логистические передвижения, НРК, автомобили, крупные бомберы, которые этим занимаются», — отметил Соник.



Ситуация в Покровске — последние новости

3 ноября в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины заявили, что в Покровске продолжается операция по зачистке города от российских оккупантов, в Мирнограде ситуация «напряженная, но не угрожающая».

По словам украинских защитников, в Покровске за последние дни Силы обороны Украины «создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой».

2 ноября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись возле Покровска.



1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

До этого корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.

