Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват в интервью Radio NV рассказал, что российские оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы захватить Донецкую область.

«Вся линия фронта в Донецкой области — это фактически поле сплошного боя. Начиная от направления Великой Новоселки, от южных окраин Покровска до севера, до лиманского направления. Вся линия фронта в Донецкой области максимально горячая, максимальная интенсивность боевых действий. Еще, возможно, Купянск, за пределами Донецкой области», — сказал Дьяченко в эфире Radio NV.

Он отметил, что фронт на других участках «россияне более-менее стабилизировали» и лишь кое-где проводят локальные штурмовые действия, а «все свои силы бросили на Донетчину, плюс Купянск».

«Я так понимаю, что это вопрос политики, очевидно их руководство им ставит политическую задачу — любой ценой выйти на админграницы Донецкой, Луганской областей, которые они провозгласили включенными в свою Конституцию, и, очевидно, их военные эту задачу выполняют. Что с российской стороны, что с нашей стороны в Донецкой области сконцентрированы лучшие подразделения, поэтому, соответственно, такая высокая интенсивность боев», — добавил заместитель командира бригады Любарт.

Ситуация в Донецкой области — последние новости

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

15 октября Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.



16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищены от российских ДРГ.

18 октября DeepState заявил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. По словам аналитиков, враг пытался обходить Ямполь с запада, прячась в лесу и ища возможности для проникновения. За последние дни количество таких попыток возросло, и оккупанты уже зафиксированы в окрестностях Лимана, писал DeepState.

20 октября Зеленский заверил, что в окрестностях Лимана российских войск нет.

Также в этот день 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщил, что российская ДРГ проникла в центральную часть Покровска и убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала. Оккупантов, которые скрывались в здании вокзала, ликвидировали.