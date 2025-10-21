«Поле сплошного боя». Россияне все свои силы бросили на Донетчину, плюс Купянск — заместитель командира бригады

21 октября, 17:48
Поделиться:
Разрушенное российскими обстрелами здание в Константиновке, 13 октября 2025 года (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Разрушенное российскими обстрелами здание в Константиновке, 13 октября 2025 года (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват в интервью Radio NV рассказал, что российские оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы захватить Донецкую область.

«Вся линия фронта в Донецкой области — это фактически поле сплошного боя. Начиная от направления Великой Новоселки, от южных окраин Покровска до севера, до лиманского направления. Вся линия фронта в Донецкой области максимально горячая, максимальная интенсивность боевых действий. Еще, возможно, Купянск, за пределами Донецкой области», — сказал Дьяченко в эфире Radio NV.

Реклама

Он отметил, что фронт на других участках «россияне более-менее стабилизировали» и лишь кое-где проводят локальные штурмовые действия, а «все свои силы бросили на Донетчину, плюс Купянск».

Читайте также:
В Мариуполь перебрасывают элитные спецподразделения ФСБ и морской пехоты РФ — Андрющенко

«Я так понимаю, что это вопрос политики, очевидно их руководство им ставит политическую задачу — любой ценой выйти на админграницы Донецкой, Луганской областей, которые они провозгласили включенными в свою Конституцию, и, очевидно, их военные эту задачу выполняют. Что с российской стороны, что с нашей стороны в Донецкой области сконцентрированы лучшие подразделения, поэтому, соответственно, такая высокая интенсивность боев», — добавил заместитель командира бригады Любарт.

https://www.youtube.com/watch?v=fN5BNm1_Ocw

Ситуация в Донецкой области — последние новости

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

Читайте также:
Ситуация «радикально изменилась». Существует ли угроза падения Константиновки в ближайшее время — The Economist

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

15 октября Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищены от российских ДРГ.

Читайте также:
Передача Донбасса России усилила бы ее позиции для дальнейших наступлений на Украину — анализ ISW

18 октября DeepState заявил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. По словам аналитиков, враг пытался обходить Ямполь с запада, прячась в лесу и ища возможности для проникновения. За последние дни количество таких попыток возросло, и оккупанты уже зафиксированы в окрестностях Лимана, писал DeepState.

20 октября Зеленский заверил, что в окрестностях Лимана российских войск нет.

Также в этот день 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщил, что российская ДРГ проникла в центральную часть Покровска и убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала. Оккупантов, которые скрывались в здании вокзала, ликвидировали.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецкая область Война России против Украины Радио NV Купянск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies