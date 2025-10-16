ВСУ проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, так и мероприятия активной обороны в Покровском районе (Фото: Сухопутные войска/Телеграм)

С конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищено от российских ДРГ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 16 октября.

Украинские военные проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории Покровска и в его окрестностях, так и меры активной обороны.

В ходе операции, которая длится с 21 августа 2025 года, ВСУ ликвидировали не менее 13 945 российских оккупантов (в том числе 8402 — безвозвратные, 5419 — раненые, 124 — пленные).

Кроме того, армия страны-агрессора России потеряла 1289 единиц вооружения и военной техники.

Среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 — мототехники, а также более 4 тысяч БпЛА.

14 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные на отдельных участках Покровского района продвинулись за сутки до 1,6 км.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября он сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Институт изучения войны сообщил об аномально высоких потерях РФ на поле боя — соотношение убитых к раненым составляет 1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3. Самые высокие потери РФ фиксируются на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.