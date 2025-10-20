«ВСУ ликвидировали все попытки прохода врага». Зеленский опроверг информацию о присутствии оккупантов в окрестностях Лимана

По словам Зеленского, в окрестностях Лимана нет российских оккупантов (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о присутствии российских оккупантов в окрестностях Лимана Донецкой области. Об этом он заявил 19 октября во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина .

По его словам, ВСУ ликвидировали все попытки прохода врага.

«В Купянске ситуация стала лучше. Покровск — сложная ситуация, но много делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана — кто-то распространял дезинформацию постоянно — но там нет россиян, там только наши войска, и все попытки прохода россиян были ликвидированы», — сказал Зеленский.

Реклама

Президент Украины сообщил, что на Новопавловском направлении, в районе стыка административных границ Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, ситуация остается сложной. Он отметил, что российские войска захватили восемь сел на административной границе с Днепропетровщиной, из которых украинские подразделения смогли отбить четыре, а за остальные продолжается борьба.

В то же время на Сумском направлении фронта, по словам президента, ситуация улучшилась.

18 октября DeepState заявил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. По словам аналитиков, враг пытался обходить Ямполь с запада, прячась в лесу и ища возможности для проникновения. За последние дни количество таких попыток возросло, и оккупанты уже зафиксированы в окрестностях Лимана, писал DeepState.

15 октября Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

8 сентября в Генштабе отмечали, что Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.