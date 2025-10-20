Силы обороны уничтожили российскую ДРГ в Покровске, которая скрывалась на территории железнодорожного вокзала (Фото: Скриншот видео / 7 корпус ШВ ДШВ)

Российская диверсионно-разведывательная группа недавно смогла проникнуть в центральную часть города Покровск Донецкой области и в районе железнодорожного вокзала убила нескольких гражданских жителей, сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ в понедельник, 20 октября.

Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые скрывались в помещении вокзала. Сейчас специальная группа проводит постоянный скрининг вероятных точек проникновения военных РФ и усиленно патрулирует город.

Всего за последние два дня, по данным 7 корпуса ШР ДШВ, украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. Гражданских призывают не передвигаться по городу без необходимости.

Военные подчеркивают, что ситуация в районе Покровска остается напряженной, поскольку враг пытается расширить «серую зону» вокруг города, проникая с нескольких направлений.

Активность ДРГ усилилась на фоне увеличения количества ударов КАБами по городу: за 13−19 октября россияне сбросили на территорию агломерации 372 авиабомбы.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности, в районах Покровска и Доброполья.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

Впоследствии Зеленский сообщил, что оккупанты получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищены от российских ДРГ.