На фоне сообщений о требовании России отдать ей весь Донбасс Институт изучения войны отмечает, что передача РФ всей территории Донецкой области создала бы условия для возобновления российской агрессии против Украины с более выгодных для Москвы позиций в удобное для нее время.

Так аналитики ISW отреагировали на публикацию The Washington Post, по информации источников которой российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом требовал, чтобы для завершения войны Украина уступила всю территорию Донбасса. Тогда Россия, мол, якобы будет готова «уступить части» Запорожской и Херсонской областей, которые РФ пока оккупирует лишь частично.

В ISW отмечают, что из статьи WP непонятны точные условия и требования Путина. В частности неясно, имел ли диктатор в виду оккупированные или контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей, которые Россия не оккупирует, но незаконно аннексировала, «включив» их в свой состав после псевдореферендумов. Ранее Путин требовал отдать России остальные территории Донецкой области в обмен на прекращение огня в августе 2025 года, напоминают специалисты ISW.

Институт изучения войны настаивает на своей оценке о том, что передача России всей территории Донецкой области непропорционально будет способствовать усилиям страны-агрессора. Ведь Донецкая область включает территорию, которая имеет стратегическое значение как для обороны Украины, так и для ее оборонно-промышленного комплекса, включая пояс городов-крепостей [Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск — прим. ред.]. В ISW напоминают, что еще с 2014 года это ключевая главная оборонительная линия Украины в Донецкой области, которую Украина превратила в значительный логистический и оборонно-промышленный центр.

Сейчас российские войска не имеют средств для быстрого прорыва или охвата этого пояса городов-крепостей, для захвата которого России, вероятно, потребуется еще несколько лет при нынешних темпах продвижения. Поэтому передача Донецкой области России позволила бы войскам РФ избежать длительной и кровопролитной борьбы и продолжать бои в глубоких тыловых районах Украины с новых позиций вдоль админграницы Донецкой области. В таком случае оккупационные войска России будут иметь выгодные позиции для осуществления атак в направлении восточной части Днепропетровской и Запорожской областей или на юге Харьковской области — районах, которые значительно менее укреплены, чем пояс городов-крепостей на Донбассе. Кроме того, отвод Сил обороны Украины из Донецкой области также создал бы более выгодные условия для текущего российского наступления — в частности для попыток оккупантов продвинуться через реку Оскол на востоке Харьковской области и подойти к городу Изюм. Россия будет иметь выбор из нескольких взаимодополняющих наступательных операций, если Украина отдаст России весь Донбасс — особенно без гарантий, что РФ не возобновит наступательные операции в Украине.

19 октября президент США Дональд Трамп отрицал, что во время встречи с Владимиром Зеленским настаивал на передаче России территориивсего Донбасса.

На вопрос о том, говорил ли он Зеленскому, что Украина должна передать России весь Донбасс, Трамп ответил: «Нет». Трамп подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является сосредоточение усилий на прекращении боевых действий и соблюдении режима тишины на фронте.

«Пусть все останется так, как есть. Сейчас территория уже поделена. Я думаю, что около 78% земель [Донбасса] уже захвачены Россией», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста Reuters.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны.