Силы обороны отбросили россиян вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
Украинские военные отбросили российских оккупантов вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState в среду, 15 октября.
Ранее 1 октября DeepState писал, что Силы обороны зачистили от россиян село Новое Шахово в Донецкой области.
Также 13 октября аналитический проект сообщал, что украинские силы отбросили оккупантов вблизи Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области. В то же время аналитики отметили, что оккупанты имели успех в Кучеровом Яру и вблизи Шахматного.
15 октября в DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Перестройку, Комар и Мирное, расположенные на Новопавловском направлении в Донецкой области.