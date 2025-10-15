Силы обороны отбросили россиян вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

15 октября, 23:05
Украинские военные отбросили российских оккупантов вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState в среду, 15 октября.

Ранее 1 октября DeepState писал, что Силы обороны зачистили от россиян село Новое Шахово в Донецкой области.

deepstatemap
Фото: deepstatemap

Также 13 октября аналитический проект сообщал, что украинские силы отбросили оккупантов вблизи Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области. В то же время аналитики отметили, что оккупанты имели успех в Кучеровом Яру и вблизи Шахматного.

15 октября в DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Перестройку, Комар и Мирное, расположенные на Новопавловском направлении в Донецкой области.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Донецкая область Россияне Фронт Война России против Украины бои на Донбассе силы обороны Deep State

