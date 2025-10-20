Российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Константиновку , однако за последние месяцы ситуация «радикально изменилась».

Об этом пишет The Economist со ссылкой на командира батальона беспилотных систем 44-й бригады Вячеслава Шутенко. По его словам, враг подошел гораздо ближе к городу и регулярно уничтожает гражданскую инфраструктуру.

То же самое еще в начале лета произошло в Покровске, отмечается в публикации. Постепенно продвижение оккупантов привело к тому, что соседняя Дружковка оказалась под более интенсивными обстрелами — с 6 октября там начал действовать комендантский час, который длится 20 часов. Кроме того, участок главной дороги в Изюм пришлось закрыть из-за угрозы атак беспилотников.

Однако, вопреки тактическим успехам, войска РФ столкнулись с неминуемыми проблемами, подчеркивает The Economist. В августе оккупантам удалось обнаружить слабое место в обороне Украины в районе Доброполья и прорваться вперед более чем на 13 километров, но украинские защитники остановили наступление, и теперь российские солдаты окружены в двух котлах.

В комментарии журналу подполковник Нацгвардии из бригады Азов Арсен (Лемко) Дмитрик сообщил, что с августа российские потери в этой битве составили около 10 000 вояк. Он также уточнил, что за последнюю неделю враг потерял 50 танков и бронемашин, а численность подразделений РФ в районе сократилась с нескольких сотен до менее чем сотни военных.

По его словам, успех Сил обороны Украины стал возможным благодаря хорошей координации десятков подразделений.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны.

На фоне сообщений о требовании России отдать ей весь Донбасс Институт изучения войны отмечает, что передача РФ всей территории Донецкой области создала бы условия для возобновления российской агрессии против Украины с более выгодных для Москвы позиций в удобное для нее время.