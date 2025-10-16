В Мариуполь перебрасывают элитные спецподразделения ФСБ и морской пехоты РФ — Андрющенко

16 октября, 18:28
Петр Андрющенко сообщил о переброске в Мариуполь элитных подразделений спецназа ФСБ и морской пехоты (Фото: Андрющенко Time / Telegram)

Россияне уже второй раз за осень перебрасывают во временно оккупированный Мариуполь элитные спецподразделения ФСБ и морской пехоты. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в четверг, 16 октября.

Он отметил, что впервые такие попытки зафиксировали в сентябре. Тогда, по словам Андрющенко, перед дальнейшим перемещением российской морской пехоты был поражен их пункт постоянной дислокации в селе Урзуф на базе бывшего пансионата Квант.

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что «новая партия» прибыла из временно оккупированного Крыма и разместилась на территории меткомбината имени Ильича. Андрющенко предположил, что российские войска прибыли для доукомплектования и слаживания.

Ранее в августе Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу на Запорожское направление. Тогда было зафиксировано перемещение не менее 25 тралов с танками и другими видами бронетехники, а также более 30 грузовиков с боекомплектом.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Донецкая область Мариуполь ФСБ Россияне Морская пехота Война России против Украины Петр Андрющенко

Поделиться:

Про файлы cookies