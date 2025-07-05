Спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боев в Днепропетровской области сейчас нет (Фото: armyinform.com.ua)

В Днепропетровской области Силы обороны Украины не ведут бои с российскими войсками, но они идут совсем недалеко от нее, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов.

«В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области», — сказал Трегубов в телеэфире, сообщил Укринформ.

Реклама

По словам представителя ОСГВ Хортица, сейчас возникает много вопросов по этому поводу, а Россия очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле.

Трегубов рассказал, что прежде всего российские оккупанты пытаются прорваться на Покровском направлении и давят также в направлении админграниц Днепропетровской области.

Он добавил, что продолжается активное наступление на Лиманском направлении, россияне увеличили давление на Купянском направлении, а также на Харьковщине в районе города Волчанск. Кроме того, спикер ОСГВ Хортица отметил, что продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях и продолжаются бои в Торецке.

«Новое — два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют эту российскую летнюю кампанию — на нашем участке, в нашей зоне ответственности», — сказал Трегубов.

Попытки России распространить боевые действия на территорию Днепропетровщины — главное

5 июля проект DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле административной границы с Днепропетровской областью.

В DeepState отметили, что Зеленый Кут и Новоукраинка находятся возле села Дачное Днепропетровской области, куда оккупанты уже пытались зайти малыми диверсионными группами. Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы и пытаются не дать войскам РФ закрепиться здесь.

Аналитики назвали ситуацию в районе Дачного динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы небольшими группами, пытаясь прорваться сквозь оборонительные порядки украинских бойцов.

2 июля в Сети распространилась информация о входе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.

Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.

Читайте также: На Днепропетровщине оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на эвакуационный автобус

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, бои на границе с Днепропетровщиной идут уже давно, для города Днепра пока угроз нет.