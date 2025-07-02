Генштаб ВСУ опроверг заявления россиян о захвате Дачного в Днепропетровской области

Село Дачное в Днепропетровской области остается под контролем Сил обороны Украины. Информация российских пропагандистов о захвате населенного пункта не соответствует действительности, говорится в заявлении Генштаба ВСУ в среду, 2 июля.

«Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Генштаб рассказал, что несколько дней назад небольшая разведывательная группа армии РФ проникла в Дачное и успела сфотографироваться с российским триколором, однако Силы обороны уничтожили оккупантов.

Во время следующего штурма бригада морской пехоты ВМС ВСУ взяла двух российских оккупантов в плен. Поэтому сейчас войска страны-агрессора не имеют успеха на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Силы обороны сдерживают врага на указанном направлении, говорится в сообщении Генштаба.

Ранее россияне распространили в Сети видео, как утверждалось, из населенного пункта Дачное на Днепропетровщине. На кадрах захватчики вывешивали российские триколоры.

Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.