Центр противодействия дезинформации опроверг информацию, что Дачное на Днепропетровщине находится под контролем российской армии

2 июля, 11:56
Поделиться:
Тренировка на полене бойцов 82-й ОДШБр (Фото: 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада/Facebook)

Тренировка на полене бойцов 82-й ОДШБр (Фото: 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада/Facebook)

Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на сейчас Дачное Днепропетровской области не находится под контролем российских оккупантов.

Об этом он написал в Telegram.

Генштаб ВСУ также сообщил в комментарии РБК-Украина, что информация о захвате населенного пункта россиянами не соответствует действительности.

Реклама

Ранее по сети распространялись видео, опубликованное россиянами, на котором утверждается, что оккупанты уже находятся в селе Дачное Днепропетровской области — на нем они вывешивали российские триколоры, а пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что населенный пункт находится под полным контролем армии РФ.

1 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские войска не вышли на административные границы Днепропетровской области.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Днепропетровская область Центр противодействия дезинформации Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies