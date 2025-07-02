Центр противодействия дезинформации опроверг информацию, что Дачное на Днепропетровщине находится под контролем российской армии
Тренировка на полене бойцов 82-й ОДШБр (Фото: 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада/Facebook)
Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на сейчас Дачное Днепропетровской области не находится под контролем российских оккупантов.
Об этом он написал в Telegram.
Генштаб ВСУ также сообщил в комментарии РБК-Украина, что информация о захвате населенного пункта россиянами не соответствует действительности.
Ранее по сети распространялись видео, опубликованное россиянами, на котором утверждается, что оккупанты уже находятся в селе Дачное Днепропетровской области — на нем они вывешивали российские триколоры, а пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что населенный пункт находится под полным контролем армии РФ.
1 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские войска не вышли на административные границы Днепропетровской области.