Центр противодействия дезинформации опроверг информацию, что Дачное на Днепропетровщине находится под контролем российской армии

Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на сейчас Дачное Днепропетровской области не находится под контролем российских оккупантов.

Об этом он написал в Telegram.

Генштаб ВСУ также сообщил в комментарии РБК-Украина, что информация о захвате населенного пункта россиянами не соответствует действительности.

Ранее по сети распространялись видео, опубликованное россиянами, на котором утверждается, что оккупанты уже находятся в селе Дачное Днепропетровской области — на нем они вывешивали российские триколоры, а пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что населенный пункт находится под полным контролем армии РФ.

1 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские войска не вышли на административные границы Днепропетровской области.