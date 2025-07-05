Войска страны-агрессора России захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле административной границы с Днепропетровской областью , об этом сообщает проект DeepState в субботу, 5 июля.

Также россияне продвинулись возле Отрадного на Покровском направлении.

Зеленый Кут и Новоукраинка находятся возле села Дачное Днепропетровской области, куда оккупанты уже пытались зайти малыми диверсионными группами. Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы и пытаются не дать войскам РФ закрепиться здесь.

Реклама

Фото: DeepState

Аналитики называют ситуацию в районе Дачного динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы небольшими группами, пытаясь продраться через оборонительные порядки украинских бойцов.

Заход в Днепропетровскую область для Москвы является большой медийной причиной запустить пропаганду о «прорывах» своей армии на фронте, объясняет DeepState.

«На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, поскольку у кацапов есть стремительнее продвижение в районе Ялты, которая также находится на админгранице, Зирки, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов», — сказано в сообщении.

2 июля в Сети распространилась информация о заходе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.

Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, бои на границе с Днепропетровщиной идут уже давно, для города Днепр пока угроз нет.