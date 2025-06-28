На Днепропетровщине оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на эвакуационный автобус

28 июня, 22:51
Поделиться:
Поврежденный в результате сброса боеприпаса с дрона оккупантами эвакуационный автобус (Фото: Євген Каплін via Facebook, колаж NV)

Поврежденный в результате сброса боеприпаса с дрона оккупантами эвакуационный автобус (Фото: Євген Каплін via Facebook, колаж NV)

Утром 28 июня россияне сбросили с дрона взрывчатку на эвакуационный автобус Гуманитарной миссии Пролиска, который ехал, чтобы вывезти семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где объявлена принудительная эвакуация.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель организации Евгений Каплин.

https://www.facebook.com/yevhen.kaplin/posts/3652995051499846?ref=embed_post

Он отметил, что сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от микроавтобуса.

Реклама

«В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, поврежден салон, пробит кардан», — рассказал Каплин.

Он отметил, что водитель чудом не пострадал, и, к счастью, в автобусе еще не было людей, поскольку он как раз за ними ехал.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Днепропетровская область Эвакуация Теракт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies