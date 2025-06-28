На Днепропетровщине оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на эвакуационный автобус

Утром 28 июня россияне сбросили с дрона взрывчатку на эвакуационный автобус Гуманитарной миссии Пролиска, который ехал, чтобы вывезти семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области , где объявлена принудительная эвакуация.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель организации Евгений Каплин.

Он отметил, что сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от микроавтобуса.

Реклама

«В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, поврежден салон, пробит кардан», — рассказал Каплин.

Он отметил, что водитель чудом не пострадал, и, к счастью, в автобусе еще не было людей, поскольку он как раз за ними ехал.