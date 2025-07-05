Россия атаковала Днепропетровскую область шахедами и артиллерией: вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура

5 июля, 09:51
Последствия удара России по Днепропетровской области (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Последствия удара России по Днепропетровской области (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на субботу, 5 июля, российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, пять из которых в небе над регионом сбили силы ПВО.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека — две женщины и мужчина, повреждены пять дачных домов.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram

Кроме того, под ударом БПЛА и артиллерии оказалась Никопольщина — там армия РФ била по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах. Пострадал мужчина 43 лет, он находится на амбулаторном лечении.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram

В результате удара повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто.

Лысак также заявил, что Россия ударила по Синельниковщине — Межевской и Славянской громадах, применив беспилотники. Там горела пшеница, изуродовано авто.

В Киеве и некоторых других областях Украины вечером 4 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.

На Харьковщине войска РФ массированно атаковали дронами Чугуев и Купянск, там погиб один человек, пострадали — 15, среди них двое детей.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины атака шахедов

