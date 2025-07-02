Продвижение войск РФ к Днепропетровщине: Буданов заявил об отсутствии угрозы для города Днепр

2 июля, 12:58
Поделиться:
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о российской угрозе для Днепра (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о российской угрозе для Днепра (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для города Днепр пока нет угрозы на фоне информации о продвижении российских войск к админгранице Днепропетровской области.

Об этом он сказал в среду, 2 июля, во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

«Для Днепра, кроме тех ракетно-дронных ударов, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины — ну понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, причем идут уже довольно таки давно. Ничего нового там нет», — сказал Буданов.

Реклама

Читайте также:
«Бои сложные». DeepState заявил о «серой зоне» на территории Днепропетровщины, военные и ЦПД опровергли прорыв РФ

Что касается так называемого летнего наступления оккупационных войск, то Буданов призвал не распространять «мифы о вещах, которых не существует». Наступательная кампания войск РФ не прекращалась, добавил он.

Ранее в Сети распространилась информация о заходе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.

Читайте также:
«Ситуация далека от стабилизации». Стремительных продвижений нет, но РФ планомерно продавливает ВСУ — Ступак о боях на трех самых болезненных направлениях

Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Кирилл Буданов Днепропетровская область Город Днепр Война России против Украины ГУР МО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X