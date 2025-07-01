Российские войска по состоянию на вторник, 1 июля, не вышли на административные границы Днепропетровской области . Об этом заявил майор, представитель ОСГВ Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

«Бои идут сейчас в непосредственной близости к населенным пунктам, которые находятся рядом с административной границей, но мы не говорим о том, что они перешли на территорию Днепропетровской области», — сказал Трегубов.

Реклама

По его словам, российские войска не оставляют попыток выйти на границы области.

30 июня на сайте Deepstate появилась «серая» зона на территории Днепропетровщины — согласно карте, от границы вглубь области в некоторых местах она составляет более 800 метров.

Трегубов опроверг информацию о прорыве россиян в комментарии Суспільному.

«Идут очень активные бои в селах, расположенных возле админграницы области, но там держат оборону», — заявил он.

Информацию о прорыве войск РФ на Днепропетровщине Суспільному опровергли и в 3-й бригаде Нацгвардии Спартан, которая базируется на Покровском направлении, и в 33-й объединенной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря в Запорожье.

21 июня аналитики проекта заявили, что войска страны-агрессора России продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Аналитики фиксировали продвижение врага возле Яблоновки на Торецком направлении, а также возле Шевченко и Новоукраинки на Новопавловском направлении. Последний населенный пункт расположен вблизи границы с Днепропетровской областью.