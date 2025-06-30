«Бои сложные». DeepState заявил о «серой зоне» на территории Днепропетровщины, военные и ЦПД опровергли прорыв РФ
Российские войска по состоянию на 30 июня не прорвались в Днепропетровскую область (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)
Российские войска по состоянию на 30 июня не прорвались на территорию Днепропетровской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его словам, бои идут вблизи административной границы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами.
«Но прорыва сейчас нет, бои сложные», — написал Коваленко.
Информацию о прорыве россиян также опроверг в комментарии Общественному представитель ОСГВ Хортица Виктор Трегубов.
«Идут очень активные бои в селах, расположенных возле админграницы области, но там держат оборону», — заявил он.
Информацию о прорыве войск РФ на Днепропетровщине Общественному опровергли и в 3-й бригаде Нацгвардии Спартан, которая базируется на Покровском направлении, и в 33-й объединенной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря в Запорожье.
30 июня на сайте Deepstate появилась «серая» зона на территории Днепропетровщины — согласно карте, от границы вглубь области в некоторых местах она составляет более 800 метров.
21 июня аналитики проекта заявили, что войска страны-агрессора России продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Аналитики фиксировали продвижение врага возле Яблоновки на Торецком направлении, а также возле Шевченко и Новоукраинки на Новопавловском направлении. Последний населенный пункт расположен вблизи границы с Днепропетровской областью.