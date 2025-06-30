«Бои сложные». DeepState заявил о «серой зоне» на территории Днепропетровщины, военные и ЦПД опровергли прорыв РФ

Российские войска по состоянию на 30 июня не прорвались в Днепропетровскую область (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Российские войска по состоянию на 30 июня не прорвались на территорию Днепропетровской области . Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, бои идут вблизи административной границы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами.

«Но прорыва сейчас нет, бои сложные», — написал Коваленко.

Информацию о прорыве россиян также опроверг в комментарии Общественному представитель ОСГВ Хортица Виктор Трегубов.

«Идут очень активные бои в селах, расположенных возле админграницы области, но там держат оборону», — заявил он.

Информацию о прорыве войск РФ на Днепропетровщине Общественному опровергли и в 3-й бригаде Нацгвардии Спартан, которая базируется на Покровском направлении, и в 33-й объединенной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря в Запорожье.

30 июня на сайте Deepstate появилась «серая» зона на территории Днепропетровщины — согласно карте, от границы вглубь области в некоторых местах она составляет более 800 метров.

Инфографика: DeepState

21 июня аналитики проекта заявили, что войска страны-агрессора России продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Аналитики фиксировали продвижение врага возле Яблоновки на Торецком направлении, а также возле Шевченко и Новоукраинки на Новопавловском направлении. Последний населенный пункт расположен вблизи границы с Днепропетровской областью.