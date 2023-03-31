Выполнил роль «мясорубки». В Бахмуте началась и закончилась история ЧВК Вагнер как военной силы — Дикий 31 марта, 12:49 Группа боевиков ПВК Вагнер в Бахмуте (Фото:Telegram @razgruzka_vagnera via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV заявил, что Бахмут выполнил роль «мясорубки» для нелегальной российской ЧВК Вагнера.

«Орки уже за Бахмут заплатили огромную цену. То есть роль мясорубки, извините за грубость, но он уже сыграл. В ней перемелено огромное количество россиян. Фактически здесь началась и здесь закончилась вся история ЧВК Вагнер как военной силы», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

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Он добавил, что что бы ни произошло дальше с Бахмутом «ЧВК Вагнера уже как отдельной военной силы просто больше не будет» — ВСУ придется иметь дело только с российской регулярной армией.

ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии, сообщил 29 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый.

28 марта журналист The New York Times Кристиан Триберт сообщил, что на кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае РФ с января появились сотни новых могил.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет в Украине 500−800 своих боевиков и «уже возник вопрос с погребением».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывел из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 были ликвидированы, ранены, пропали без вести или попали в плен.

Позже глава российского фонда Русь сидящая Ольга Романова озвучила большую цифру: по ее подсчетам, Пригожин завербовал для участия в войне против Украины 50 тыс. заключенных, из них выжили около 10 тысяч.

23 марта издание Bloomberg сообщило, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин после многочисленных провалов готовится свернуть операции ЧВК в Украине.

