Больше не автономные. «Вагнеровцы» вынуждены просить поддержки армии РФ для боев за Бахмут — Череватый 29 марта, 20:24 Уничтоженная российская военная техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.

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«Главной силой врага остается ЧВК Вагнера, но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших заключенных. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта», — сказал спикер.

Череватый отметил, что «вагнеровцы» вынуждены просить о поддержке авиации и артиллерии регулярного войска армии РФ.

«Они хвастались, что у них все автономно, но они не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступательную работу», — добавил он.

Ранее Череватый говорил, что за последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении несколько уменьшилось. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационных сил РФ.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс говорил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.