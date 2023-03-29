Пригожин признал, что его боевики понесли серьезные потери во время боев за Бахмут 29 марта, 18:23 Евгений Пригожин (Фото:пресс-служба Пригожина/Telegram)

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в среду, 29 марта, признал, что бои за город Бахмут Донецкой области нанесли серьезные потери его собственным силам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сегодняшние бои за Бахмут уже практически уничтожили украинскую армию, и, к сожалению, изрядно потрепали частную военную компанию Вагнер», — заявил Пригожин в аудиообращении.

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По данным британской разведки, одним из ключевых недавних достижений украинских сил в районе Бахмута стала операция по оттеснению наемников группы Вагнера с маршрута снабжения украинских сил.

По данным Сил обороны Украины, за последние три дня количество боевых столкновений на Бахмутском направлении несколько уменьшилось. Это может свидетельствовать об определенной перегруппировке оккупационных сил РФ.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс говорил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.