Пригожин теряет своих боевиков. На войне России против Украины ежедневно погибает от 500 до 800 «вагнеровцев» — Силы обороны 20 марта, 16:14 Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков, заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в понедельник, 20 марта.

«На сегодняшний день основная задача Пригожина — где хоронить его бойцов-вагнеровцев. У него каждый день гибнет от 500 до 800 человек. И уже возник вопрос с захоронением», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, поэтому заявления Пригожина о том, что он планирует набрать до мая 30 тысяч человек, вообще не стоит принимать во внимание.

«Это обычный промосковский лжец», — сказал Дмитрашковский.

В Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были похоронены по меньшей мере 67 оккупантов из ЧВК Вагнера, в том числе те, кто должен отбывать сейчас срок.

По данным Генштаба за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.

