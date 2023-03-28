На кладбище «вагнеровцев» в Краснодарском крае появились сотни новых могил — спутниковые снимки 28 марта, 22:16 Кладбище «вагнеровцев» в Краснодарском крае, 25 марта 2023 года (Фото:скриншот / Christiaan Triebert / Twitter via MAXAR)

На кладбище боевиков ЧВК Вагнера в станице Бакинская (Краснодарский край) появились сотни новых могил. Об этом сообщил в Twitter журналист The New York Times Кристиан Триберт.

Он сравнил спутниковые снимки Maxar, сделанные в конце января и в конце марта 2023 года.



Накануне в Сети появилось новое видео с кладбища «вагнеровцев» в районе Горячего Ключа.

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«Мы пришли на кладбище, где похоронили всех вагнеровцев в Горячем Ключе. Очень большое кладбище, все могилы свежие. Нет конца и края», — говорит автор видео.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет в Украине 500−800 своих боевиков и «уже возник вопрос с захоронением».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Позже глава российского фонда Русь сидящая Ольга Романова озвучила еще большую цифру: по ее подсчетам, Пригожин завербовал для участия в войне против Украины 50 тыс. заключенных, из них в живых осталось около 10 тысяч.