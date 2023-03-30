Интервью NV с Евгением Диким: Трудные уличные бои идут уже в центре Бахмута, для украинского наступления не хватает трех из четырех компонентов

30 марта, 17:52
Эксклюзив NV
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Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар (Фото:Пресс-центр УКМЦ)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар (Фото:Пресс-центр УКМЦ)

Автор: Василий Пехньо

Бахмут в окружении на 80%, тяжелые бои идут уже в центре города, говорит экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Но, добавляет он, оккупанты так и не могут свести клещи, чтобы полностью окружить крепость.

Как могут развиваться события вокруг Бахмута и чем это чревато, а также почему для украинского наступления не хватает трех из четырех компонентов и каких, Дикий рассказал в интервью Radio NV.

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— С ситуации в Бахмуте хочу начать. Случился очень редкий случай, когда Генштаб признается и признает, что враг имеет определенный успех в Бахмуте. Вот это — имеет определенный успех — как оно выражается в реальности?

— У меня есть побратимы, которые находятся сейчас непосредственно в Бахмуте. Крайний раз удалось выйти на связь сегодня утром. По состоянию на сегодняшний день, я могу подтвердить, что Бахмут держится. Но, действительно, тяжелые бои идут уже в центре города. А это то, что отличается от того, что было еще недавно.

Это в значительной степени связано с тем, что врагу удалось преодолеть рубеж реки Бахмутки, на которую были очень большие надежды, что именно на Бахмутке их удастся остановить окончательно. Нет, не удалось. Тем не менее, когда враг готов класть волна за волной свою живую силу, то оказывается, что сотни метров открытого пространства, которое давала Бахмутко, недостаточно.

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Теги:   Донецкая область Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Виктор Муженко Авдеевка Бахмутка Бахмут Радио NV Война России против Украины мобилизация в России наступление ВСУ

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