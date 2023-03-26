Дикий объяснил, почему Пригожин решил вернуть ЧВК Вагнера в Африку 26 марта, 14:17 Евгений Пригожин больше не может набирать в России заключенных, а уже набранных, которые остались в живых, будет вынужден отпустить, обращает внимание Евгений Дикий (Фото:пресс-служба Пригожина/Telegram)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Radio NV объяснил, почему российский олигарх Евгений Пригожин решил вернуть ЧВК Вагнера в Африку.

«Допускаю, что это может быть правдой, потому что что ему здесь уже ловить? Ему закрыли кран», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что речь идет не о жалобах Пригожина на то, что ЧВК Ванера якобы «перестали давать снаряды», а на самом деле просто уравняли в обеспечении с мобилизованными российскими властями россиянами

Видео дня

«Ему (Евгению Пригожину — ред.) перекрыли возможность вербовать зэков. У тех зэков, которые выжили в его абсолютно безумных наступательных операциях, которые уже сразу планируются с таким уровнем потерь, которые ни одна современная армия вообще не рассматривала как возможные… В XXI веке в принципе не считаются приемлемыми такие потери, но это же в ХХІ веке. Так вот: ему перекрыли возможность вербовать им замену в ГУЛАГе, а выжившие — приближаются к концу шестимесячного контракта. А там было четкое условие: шесть месяцев ты воюешь как пушечное мясо, вероятно, сдохнешь, но если выжил, то полная амнистия и возвращение в Россию», — объяснил Дикий.

Он высказал мнение, что, если не выполнить это обещание, вагнеровцы, которые были заключенными, «либо взбунтуются, либо массово дезертируют или сдадутся на нашу сторону».

Таким образом, по словам бывшего командира роты батальона Айдар, Пригожину больше негде брать людей.

Кроме того, Дикий напомнил, что деятельность Вагнера в Африке прибыльна, а участие в войне в Украине — «черная дыра, куда валятся его» (Евгения Пригожина — ред.) деньги", причем политические дивиденды владельца ЧИК Вагнера за участие в войне сильно сократились.

«А с другой стороны, Африка, где гуляй — не хочу, где то, как они привыкли воевать, то есть просто, например, сжигать полностью деревни с гражданским населением; сопровождать военные операции массовыми изнасилованиями и грабежом. А там, как это ни страшно звучит, в части стран Африки это до сих пор считается нормой — там все так воюют. Поэтому там они отлично вписываются и нормально зарабатывают», — добавил он.

23 марта издание Bloomberg сообщило, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после многочисленных провалов готовится свернуть операции ЧВК в Украине.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков.

Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявлял, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников.

США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов.

