Пригожин готовится свернуть операции группы Вагнера в Украине после многочисленных провалов — Bloomberg 23 марта, 13:35 Евгений Пригожин (Фото:via REUTERS)

Основатель группы Вагнера Евгений Пригожин готовится свернуть операции своей частной армии в Украине после многочисленных провалов, сообщает Bloomberg.



Как отметили собеседники агентства, Пригожин решил свернуть операции в Украине после того, как российскому военному командованию удалось сократить вербовку людей в группу Вагнера и поставку наемникам боеприпасов.

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Пригожин, которого российские силовики и политический истеблишмент рассматривают как растущую угрозу, борется с нехваткой людей и боеприпасов после того, как ему запретили вербовку из тюрем — его основного источника новобранцев.

Наемники Вагнера до сих пор не смогли взять свою главную цель — город Бахмут — несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери.

По словам источников, теперь Пригожин планирует снова сосредоточить внимание на Африке.

Этот сдвиг является внезапным поворотом судьбы для Пригожина, давнего союзника Владимира Путина, который быстро завоевал известность как «крутой парень», альтернативный невнятной российской армии, пишет агентство.

Высшее командование сумело посеять у Путина сомнения в хваленой военной доблести Вагнера, утверждая, что его результаты были достигнуты благодаря использованию волн отправленных на смерть «тюремных войск», заявили люди, близкие к Кремлю и спецслужбам.

После этого Путин вмешался, чтобы передать вербовку заключенных министерству обороны РФ, перекрыв поток новобранцев Вагнеру. Поставки боеприпасов наемникам также замедлились.

Также, как отмечает, агентство, Кремлю не нравилась независимость Пригожина.

В настоящее время нет никаких признаков того, что Пригожин передислоцирует свои войска в Африку, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции там, вероятно, привлекут больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его наемников.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков.

Представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявлял, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приближается к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников.

США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов