ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем более 38 тысяч заключенных — Подоляк

15 января, 19:07
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

По данным украинских властей, частная военная компания Вагнера вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, 29 543 из них уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

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«Смертность российских заключенных составляет 77%», — написал Подоляк.

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В сентябре российское издание SOTA сообщило, что ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины. По данным СМИ, завербованным пообещали деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

В следующем месяце издание Важные истории отметило, что вербовкой заключенных занимается и Минобороны страны-агрессора.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Заключенные Частная военная компания Вагнера Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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