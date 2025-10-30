В Винницкой области в результате российского обстрела погибла семилетняя девочка

В результате массированной атаки России в ночь на 30 октября в Винницкой области погибла семилетняя девочка. Оккупанты запустили по региону 90 дронов и 23 крылатые ракеты.

Об этом сообщила заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Ребенок получил тяжелые травмы во время атаки и был госпитализирован в критическом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Фото: ГСЧС Винницкой области

Фото: ГСЧС Винницкой области

Известно также о еще четырех пострадавших гражданских — взрослых. Два человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие ранения и от госпитализации отказались.

Фото: ГСЧС Винницкой области

Фото: ГСЧС Винницкой области

Во время ночной атаки в воздушном пространстве области зафиксировали 90 ударных дронов и 23 крылатые ракеты. В регионе получили повреждения объекты критической и гражданской инфраструктуры — разрушены или повреждены 23 жилых дома.

Фото: ГСЧС Винницкой области

Один из двухэтажных домов, в котором проживал 21 человек, частично разрушен — людей пока выселили.

Фото: ГСЧС Винницкой области

В ГСЧС добавили, что в результате ударов также повреждены транспортные средства, в нескольких местах возникли пожары.

Фото: ГСЧС Винницкой области

Фото: ГСЧС Винницкой области

На одном из объектов спасатели уже ликвидировали возгорание, на другом работы еще продолжаются. К ликвидации последствий привлечен 131 спасатель и 32 единицы техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС Винницкой области

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, пятеро пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. На Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 17 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет, и 2 погибших. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.

В ночь на 30 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 700 дронов и ракет различных типов. Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 623 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 20 населенных пунктах страны.

