Во Львовской области повреждены два объекта энергетики (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Во Львовской области в результате комбинированного удара РФ повреждены два объекта энергетической инфраструктуры .

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Он отметил, что во всех областях Украины, в частности на Львовщине, пришлось ввести графики почасовых отключений света.

Козицкий призвал экономно использовать электроэнергии при ее наличии.

Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что российские войска нанесли удар по Добротворской ТЭС во Львовской области.

Добротворская ТЭС — теплоэлектростанция в городе Добротвор Шептицкого района проектной мощностью 510 МВт, является структурным подразделением АО ДТЭК Западэнерго.

Минэнерго заявило, что по всей территории Украины отменили почасовые отключения электроэнергии, которые вводили из-за российской массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, пятеро пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, 17 пострадавших, среди них шестеро детей. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.