Россия нанесла ракетный удар по предприятию в Днепре

Российские войска ударили ракетой по Днепру 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gene Blevins)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 30 октября, атаковали ракетой город Днепр, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Оккупанты попали по предприятию, погибших и пострадавших нет, написал он в Telegram.

Также войска РФ атаковали Днепропетровскую область шахедами. В Покровской и Николаевской громадах Синельниковского района возникли пожары, повреждена инфраструктура и частные дома. Пострадавших нет.

По Никопольскому району россияне били FPV-дронами и артиллерией.

В целом силы ПВО сбили над регионом ночью 22 БпЛА, добавил Гайваненко.

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и других областях.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет.

В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара ввели экстренные отключения света, в частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.