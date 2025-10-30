Пожар в доме в результате атаки шахедами на Борисполь Киевской области, 30 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киевской области)

В городе Борисполь Киевской области в результате российской атаки шахедами в ночь на четверг, 30 октября, загорелись двухэтажный частный дом и два автомобиля, пострадала женщина.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Фото: ГСЧС Киевской области

Добровольное пожарное подразделение Штурм ликвидировало возгорание авто, возникшее в результате падения БпЛА. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в доме, который частично разрушен.

Фото: ГСЧС Киевской области

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской области, в частности, в Бурштыне, во Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.