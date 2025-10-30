Ночная массированная атака на энергетику: российские войска серьезно повредили ТЭС ДТЭК в разных регионах Украины

Войска РФ в третий раз за октябрь атаковали ТЭС ДТЭК (Фото: ГСЧС Полтавской области)

Войска страны-агрессора России во время массированной комбинированной атаки на Украину в четверг, 30 октября, нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК в разных регионах, сообщила компания в Telegram.

Оборудование ТЭС серьезно повреждено. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.

В ДТЭК добавили, что Россия в третий раз атаковала теплоэлектростанции компании за октябрь. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК попадали под обстрел более 210 раз.

Реклама

Инфографика: NV

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской области, в частности в Бурштыне, во Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.

Минэнерго сообщило, что в результате обстрелов зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.