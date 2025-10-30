Российская массированная атака: в Винницкой области повреждены дома и критическая инфраструктура, 5 пострадавших, среди них ребенок

В Винницкой области в результате российского массированного удара в ночь на четверг, 30 октября, повреждена гражданская и критическая инфраструктура, пострадали пять человек, среди которых ребенок семи лет. Об этом сообщает Винницкая ОВА.

По данным властей, раненый ребенок находится в тяжелом состоянии.

В регионе повреждены жилые дома и транспортные средства. Возникли пожары.

Проводятся осмотры мест обстрела и ликвидация последствий. Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение, добавили в ОВА.

Ночью и утром 30 октября в Виннице, Ладыжине, Гайсине и других городах региона слышали взрывы. В результате атаки, в частности Ладыжин остался без тепла и воды, сообщили в горсовете. В городе расположена Ладыжинская ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией не только Винницкую область (97% общеобластного производства электроэнергии), но и ряд других областей Украины.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.