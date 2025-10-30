Серия ударов по Бурштыну. Войска РФ массированно атаковали объект критической инфраструктуры Ивано-Франковской области

Массированная атака на Прикарпатье привела к аварийным обесточиваниям 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Войска страны-агрессора России на рассвете в четверг, 30 октября, нанесли массированный удар по объекту критической инфраструктуры Ивано-Франковской области, повреждены два домохозяйства.

Об этом сообщает руководительница областной военной администрации Светлана Онищук.

В регионе работали силы ПВО. Пострадавших нет.

По словам Онищук, два домохозяйства незначительно повреждены. Из-за обстрелов в области действуют аварийные отключения света.

Экстренные службы ликвидируют последствия российского массированного удара, добавили в ОВА.

Утром 30 октября сообщалось о многочисленных взрывах в Ивано-Франковской области. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах и шахедах на Прикарпатье.

Местные паблики писали о десятках взрывов в городе Бурштын, где расположена Бурштынская ТЭС — это крупнейшая теплоэлектростанция на западе Украины и одна из самых мощных в стране. Станция обеспечивает светом 3 млн пользователей в Закарпатской, частично Ивано-Франковской и Львовской областях.

Ранее ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины в результате обстрелов 30 октября. Минэнерго подтверждало новые разрушения энергетической инфраструктуры. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.