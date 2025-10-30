Массированная атака БпЛА: вражеские дроны атакуют с моря и продвигаются вглубь Украины
Последствия российской ракетной атаки в Киеве 25 октября (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)
По состоянию на ночь на 30 октября в Украине зафиксирована массированная воздушная тревога в ряде областей в связи с активностью вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Группа вражеских БпЛА обнаружена над акваторией Черного моря, курс пролегает в направлении Одесской области. Кроме того, зафиксирован пуск ракеты по Одесской области — угроза остается критической.
В окрестностях Киева также есть вражеские БпЛА.
Еще одна группа дронов зафиксирована на границе Запорожской и Днепропетровской областей, она движется на юго-западном направлении. Впоследствии появились новые группы БпЛА, движущиеся на север.
Вражеские беспилотники также продвигаются на запад через Киевскую область и на север через Черкасскую область. Это может свидетельствовать о попытке обойти систему ПВО и поразить объекты в центральной Украине.
Силы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности. Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.