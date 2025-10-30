Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Гринчук отметила, что после атаки на энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления.

По данным Укрэнерго, с 08:00 до 19:00 будут действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В ночь на 30 октября страна-агрессор Россия осуществила новые массированные комбинированные удары по Украине. РФ применила Кинжалы, Калибры, крылатые ракеты с самолетов Ту, а также шахеты.

Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской области, в частности в Бурштыне, во Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.