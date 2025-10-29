В Запорожье прогремел взрыв, в Воздушных силах предупредили о пусках оккупантами КАБов

21:30. Иван Федоров уточнил, что россияне атаковали Беленьковскую общину Запорожского района. Предварительно, никто не пострадал.

Обновлено в 21:25. Позже председатель Запорожской ОГА сообщил об отбое воздушной тревоги.

До этого представители Воздушных сил ВСУ предупреждали о пусках российскими оккупантами корректируемых авиационных бомб с помощью тактической авиации в направлении Запорожья.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил, что взрывы прогремели в Запорожской области

«До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — написал чиновник.

Ранее председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал, что Россия в ночь на 26 октября осуществила по меньшей мере пять ударов дронами в Запорожском районе, в результате чего у более 1700 абонентов пропал свет.

Как отмечал чиновник, в результате атаки оккупантов были также повреждены частные дома, спортивное учреждение и хозяйственные постройки, но пострадавших, по предварительным данным, не было.