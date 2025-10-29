В Запорожье прогремел взрыв, в Воздушных силах предупредили о пусках оккупантами КАБов

29 октября, 21:18
Поделиться:
В Запорожье вечером 29 октября были слышны звуки взрыва вечером (Фото: REUTERS/Stringer)

В Запорожье вечером 29 октября были слышны звуки взрыва вечером (Фото: REUTERS/Stringer)

В Запорожье вечером 29 октября были слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного.

21:30. Иван Федоров уточнил, что россияне атаковали Беленьковскую общину Запорожского района. Предварительно, никто не пострадал.

Обновлено в 21:25. Позже председатель Запорожской ОГА сообщил об отбое воздушной тревоги.

Реклама

До этого представители Воздушных сил ВСУ предупреждали о пусках российскими оккупантами корректируемых авиационных бомб с помощью тактической авиации в направлении Запорожья.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил, что взрывы прогремели в Запорожской области

«До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — написал чиновник.

Читайте также:
Россияне атаковали Запорожье: в городе вспыхнули пожары, погиб семилетний ребенок

Ранее председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал, что Россия в ночь на 26 октября осуществила по меньшей мере пять ударов дронами в Запорожском районе, в результате чего у более 1700 абонентов пропал свет.

Как отмечал чиновник, в результате атаки оккупантов были также повреждены частные дома, спортивное учреждение и хозяйственные постройки, но пострадавших, по предварительным данным, не было.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Запорожье КАБы Война России против Украины Взрыв

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies