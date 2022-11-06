Арестович оценил возможность повторного наступления россиян со стороны Беларуси 6 ноября, 20:04 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что сейчас нет непосредственной опасности наземных действий со стороны Беларуси.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Арестовича, белорусская армия не готова и не желает участвовать в агрессии, а российское руководство желает, но не готово.



«Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси — и это не единственная группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения», — говорится в сообщении.



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Арестович отмечает, что для того чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно дойти до 20−25 тысяч войск по меньшей мере, что будут сведены в ударную группировку.



«До этого еще очень далеко, если это в общем-то в планах. Пока все выглядит так, что основная задача белорусской группировки российских войск — это создавать угрозу без вторжения, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления», — считает Арестович.



10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.



15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.



По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.



В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.



Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.

